Три казахстанца вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы на чемпионате Азии по вольной борьбе завершились полуфинальные схватки. По их итогам три представителя команды Казахстана будут бороться за золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

До 61 килограмма: Адлан Аскаров - Джахонгирмирза Туробов (Узбекистан)

До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов - Мустафа Хоссейнхани (Иран)

До 125 килограммов: Олег Болтин - Айял Лазарев (Кыргызстан)

Еще один борец - Эльхан Асадов - примет участие в схватке за третье место в категории до 92 килограммов. Ему противостоять будет Хьокбен Гвон (Южная Корея).

