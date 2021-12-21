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вчера 22:00
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Три казахстанца вышли в финал чемпионата Азии по каратэ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит чемпионат Азии по каратэ. Сразу нескольким представителям команды Казахстана удалось выйти в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Софья Берульцева (свыше 68 килограммов) после победы над спортсменками из Гонконга и Ирана будет биться за золотую награду. В финале ее ожидает Савае Юзуки из Японии.
В категории до 50 килограммов Мольдир Жанбырбай также вышла в финал. За первое место она сразится с Джуной Цуки (Япония).
Сабина Захарова (до 55 килограммов) выступит в поединке за третье место, ровно как и Асель Канай (до 68 килограммов).
У мужчин в финал прошел Андрей Актауов (до 55 килограммов). Он будет биться против Барги Ясира из Саудовской Аравии.
Чемпион мира среди молодежи Еркинбек Байтуреев (до 60 килограммов) выступит в схватке за третье место. Такого же промежуточного результата добились Дидар Амирали (до 67 килограммов), Нурканат Ажиканов (до 75 килограммов) и Бейбарыс Жанбыр (до 84 килограммов).
Бои пройдут завтра, 22 декабря.
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