Три казахстанца вошли в число сеянных турнира US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 30 августа, стартует 141-й по счету US Open, закрывающий серию турниров Grand Slam в текущем сезоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Уже сейчас на кортах «Флэшинг Мэдоуз» проходят квалификационные игры, победители которых получат возможность сыграть в основной сетке. Михаил Кукушкин в первом раунде квалификации победил француза Матиаса Бурка 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Во втором круге казахстанец сыграет против Джейсона Юнга (Тайпей). Дмитрий Попко уступил Блажу Роле из Словакии 2:6, 5:7.

В одиночном раунде основного соревнования сыграет Александр Бублик, который попал в число 32-х сеяных игроков. В парном разряде US Open сыграют Андрей Голубев, Александр Недовесов и, скорее всего, Александр Бублик.

В женской сетке в число сеяных игроков попали две казахстанки – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Также в основной сетке в борьбу за трофей вступят Зарина Дияс и Ярослава Шведова, а Анна Данилина сыграет в парном разряде.

Лучшим достижением казахстанцев на кортах Открытого чемпионата США остается победа Ярославы Шведовой в парном разряде в 2010 году вместе с Ваней Кинг (США). Также наша спортсменка два раза играла в финале этого престижного турнира: в 2011 году в дуэте с все той же Ваней Кинг она проиграла американкам Лизе Рэймонд/Лизель Хубер, а в 2015 году в паре с австралийкой Кейси Дельаквой уступила Мартине Хингис и Сани Мирза – 3:6, 3:6.

Михаил Кукушкин шесть раз играл в третьем круге, а первая ракетка Казахстана Александр Бублик в 2019 году дошел до третьего круга, где уступил испанцу Пабло Андухару – 4:6, 3:6, 2:6.