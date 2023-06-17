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    16:44, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане

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    Фото: t.me/kazjudoteam
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во второй день турнира по дзюдо серии Grand Slam в Астане три казахстанца будут биться за бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Все они претендуют на медаль в весовой категории до 73 кг (мужчины). Состав пар выглядит следующим образом:

    - Жансай Смагулов - Данияр Шамшаев (оба Казахстан);

    - Аскар Наркулов (Казахстан) - Георгий Терашвили (Грузия).

    В активе команды Казахстана две медали. В первый день Магжан Шамшадин выиграл «золото», а Гусман Кыргызбаев – «серебро».


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