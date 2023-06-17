16:44, 17 Июнь 2023 | GMT +6
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во второй день турнира по дзюдо серии Grand Slam в Астане три казахстанца будут биться за бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Все они претендуют на медаль в весовой категории до 73 кг (мужчины). Состав пар выглядит следующим образом:
- Жансай Смагулов - Данияр Шамшаев (оба Казахстан);
- Аскар Наркулов (Казахстан) - Георгий Терашвили (Грузия).
В активе команды Казахстана две медали. В первый день Магжан Шамшадин выиграл «золото», а Гусман Кыргызбаев – «серебро».