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Три казахстанца примут участие в турнире WTT Youth Contender по настольному теннису
14 Февраля 2022 21:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три представителя команды Казахстана по настольному теннису выступят на юношеском международном турнире WTT Youth Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Соревнования пройдут в Бельгии с 14 по 16 февраля.
В возрастных категориях 11, 13, 15, 17, 19 лет выступят спортсмены из 42 стран мира. Казахстан представят Алан Курмангалиев (Караганда), Санжар Жубанов (Уральск, на фото) и Тимофей Герасименко (Нур-Султан).
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