Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области

12 Декабря 2022, 14:50

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская областная избирательная комиссия сообщила о регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. В настоящее время эту процедуру прошли три претендента. В дальнейшем количество кандидатов может увеличиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации облизбиркома, зарегистрированы:

- самовыдвиженец Мурат Абилов, заместитель руководителя Палаты частных судебных исполнителей Карагандинской области;

- Серик Утешов, секретарь Карагандинского областного маслихата, кандидатуру которого выдвинули маслихаты Нуринского и Осакаровского районов;

- самовыдвиженец Татьяна Шатохина, заместитель председателя Профсоюзного центра Карагандинской области.

Напомним, указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Согласно календарному плану, утвержденному ЦИК РК, выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента началось 29 ноября и завершится 14 декабря в 18:00. Регистрация кандидатов продлится до 18:00 24 декабря. На предвыборную агитацию определено 19 дней – с 24 декабря по 00:00 ч. 13 января.

13 января – день тишины. 14 января – день голосования. До 20 января ЦИК объявит итоги выборов.

Порядок формирования Сената определен Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет 6 лет. При этом половина переизбирается каждые 3 года.