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Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области

12 Декабря 2022, 14:50
Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская областная избирательная комиссия сообщила о регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. В настоящее время эту процедуру прошли три претендента. В дальнейшем количество кандидатов может увеличиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации облизбиркома, зарегистрированы:

- самовыдвиженец Мурат Абилов, заместитель руководителя Палаты частных судебных исполнителей Карагандинской области;

- Серик Утешов, секретарь Карагандинского областного маслихата, кандидатуру которого выдвинули маслихаты Нуринского и Осакаровского районов;

- самовыдвиженец Татьяна Шатохина, заместитель председателя Профсоюзного центра Карагандинской области.

Напомним, указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Согласно календарному плану, утвержденному ЦИК РК, выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента началось 29 ноября и завершится 14 декабря в 18:00. Регистрация кандидатов продлится до 18:00 24 декабря. На предвыборную агитацию определено 19 дней – с 24 декабря по 00:00 ч. 13 января.

13 января – день тишины. 14 января – день голосования. До 20 января ЦИК объявит итоги выборов.

Порядок формирования Сената определен Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет 6 лет. При этом половина переизбирается каждые 3 года.

Ранее сообщалось, что депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет. При регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК избирательные комиссии Казахстана будут проверять наличие ряда документов. Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Сената Парламента РК составит 900 тысяч тенге.
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