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Три кандидата претендуют на место сенатора от Актюбинской области

11 Января 2023, 17:25
Три кандидата претендуют на место сенатора от Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На место депутата Сената от Актюбинской области в предстоящих 14 января выборах претендуют три кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в областной избирком были поданы 5 заявлений от претендентов, 4 из них являются самовыдвиженцами, 1 человек выдвинут на сессии депутатов Хромтауского и Мартукского районов.

В порядке самовыдвижения заявки подали ответсекретарь районного филиала партии «AMANAT» Ербол Шыма, директор региональной палаты предпринимателей Дана Бекбауова, директор ТОО «Инвестстройгранд» Ираклий Козьмов, проректор университета имени Кудайбергена Жубанова Рахым Бекназаров. От депутатов двух районов был выдвинут секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов. Все заявки соответствовали требованиям законодательства.

Затем претендентам были выданы листки для сбора необходимого количества подписей от депутатов.

Как сообщили в облизбиркоме, по итогам процедуры были зарегистрированы 3 кандидата в депутаты Сената.

Это директор палаты предпринимателей Дана Бекбауова, проректор университета Рахым Бекназаров, секретарь облмаслихата Амангельды Нугманов.

Сейчас идет процедура предвыборной агитации кандидатов, которая завершится 13 января. 13 января - день тишины, 14 января выборы депутата Сената начнутся в 10 часов местного времени в здании Центра искусств с участием депутатов городского, районных и областного маслихатов. Всего в регионе 202 депутатских мандата.


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