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Три канала поставки синтетических наркотиков выявили в Мангистауской области

Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 18:00
Три канала поставки синтетических наркотиков выявили в Мангистауской области Фото: polisia.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года сотрудниками управления по противодействию наркотикам департамента полиции Мангистауской области выявлено 80 наркоправонарушений. Из них зарегистрировано 20 наркопреступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Также пресечены три канала, по которым на территорию региона перевозили синтетические наркотики. Раскрыто 60 наркопреступлений, связанных с хранением наркотиков в малом и крупном объеме.

Стражами порядка из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 65 кг. Из них 62,2 кг марихуаны, 2 кг «синтетики», 680 граммов гашиша и 121 грамм опия.

В целях профилактики наркомании и наркопреступности сотрудниками УБН на постоянной основе проводятся профилактические работы. В этом направлении организовано 32 профилактических мероприятия, устранено 255 наркографити.

Кроме того, заблокировано 25 сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотиков и их аналогов. УБН ДП Мангистауской области предупредил жителей и гостей региона, владельцев аптек и иных медицинских учреждений о том, что лекарственные препараты «Этизолам», «Трамадол», «Кетамин» включены в список психотропных веществ. За хранение и продажу указанных препаратов без лицензии предусматривается уголовная ответственность.


Мангистауская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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