Три из пяти проданных в Казахстане автомобилей — местного производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промышленность РК за 2021 год показала рост на 3,8% по сравнению с 2020 годом, обрабатывающая промышленность — на 5,5%. Одним из драйверов обрабатывающей отрасли стало машиностроение, показавшее рост на 20,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

При этом существенную долю в секторе занимает производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, выросшее сразу на 24,3%, до 739,1 млрд тенге. Доля автопрома от машиностроения уже второй год подряд составляет около трети объёма, при этом в 2015 году показатель достигал лишь 13%.

На автомобильную промышленность и на автомобилестроение в целом возлагают большие надежды, ожидая, что отрасль станет драйвером индустриализации Казахстана. Автопром входит в число приоритетных отраслей в Государственной программе индустриально-инновационного развития РК (ГПИИР) на 2020–2025 годы.

По официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, за 2021 год доля производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в общем объёме производства машиностроения РК преобладала в двух регионах: в Костанайской области — 79,7% (395,9 млрд тенге), в Алматы — 62,6% (246,9 млрд тенге). В Костанайской области работает автозавод «СарыаркаАвтоПром», в Алматы — Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty.

Значительная доля автопрома также в Восточно-Казахстанской (27,8% от машиностроения, или 40,9 млрд тенге) и в Акмолинской (21,6%, или 41,6 млрд тенге) областях.

По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ), объём производства автопромышленности РК составил 782,1 млрд тенге, против 612,8 млрд тенге годом ранее.

Примечательно, что из них на Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty пришлось уже 293,7 млрд тенге, против всего 100,4 млрд тенге в предыдущем году. Зафиксирован рост производства по сравнению с 2020-м сразу почти втрое — самое заметное увеличение объёмов по сектору. Напомним: первый автомобиль сошёл с конвейера завода в апреле 2020 года.

В натуральном выражении производство автомобилей в РК за год выросло на 20% и составило за январь-декабрь 2021-го 92,8 тыс. Продажи, несмотря на трудности с логистикой из-за пандемии и дефицитом полупроводников в мире, выросли сразу на 25,9%, до 117,6 тыс. автомобилей. Доля отечественных автомобилей в продажах преобладает и составила за 2021 год 62,2%.

Экспорт казахстанских автомобилей за год вырос почти в полтора раза и составил 12,1 тыс., а годом ранее рост достигал 3,1 раза.