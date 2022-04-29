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    18:25, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Три из пяти проданных в Казахстане автомобилей – казахстанского производства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля отечественного производства в продажах новых автомобилей составила 65% в 2021 году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доля отечественного производства в продажах новых автомобилей официальными дилерами составила 65% в 2021 году. При этом, доля отечественных легковых автомобилей в наиболее популярных категориях B и C составила 75%», - сказал О. Сапарбеков.

    По данным ведомства, тренд, заданный в прошлые годы по увеличению доли отечественных автомобилей на рынке, продолжается - три из пяти проданных в Казахстане автомобилей – казахстанского производства. Всего в первом квартале 2022 года было выпущено 19 531 ед. легковых автомобилей (+11%), 2 267 ед. грузового транспорта (+38,1%), 225 автобусов, 151 ед. прицепов и полуприцепов и 65 ед. прочей специализированной техники.

    Ранее сообщалось, какого уровня локализации достиг автопром Казахстана.

    «В среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%», - сказал О. Сапарбеков.


    Теги:
    Транспорт МИИР РК Общество
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