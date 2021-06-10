Три инфекционных стационара закрыты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Столица продолжает находиться в «красной зоне» по коронавирусной инфекции. Однако, следует отметить, что с мая отмечается тенденция к снижению заболеваемости КВИ. Если до 20 мая ежесуточно в среднем регистрировалось порядка 360 случаев КВИ, то начиная с третьей декады мая около 200 новых случаев. Также уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах», - сказала Алия Рустемова на брифинге в акимате.

По ее словам, сегодня загруженность инфекционных коек составляет 37% против 63% в начале мая.

«В сутки в инфекционные стационары поступает порядка 70 человек, это в два раза меньше, чем в начале мая. Считаем, что немаловажную роль в этом сыграла вакцинация населения. В связи с уменьшением количества больных за последнюю неделю были закрыты три инфекционных стационара с общей численностью 240 коек, а также сокращены койко-места в одном инфекционном стационаре на 130 мест», - заключила врач.