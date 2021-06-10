РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Три инфекционных стационара закрыты в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Столица продолжает находиться в «красной зоне» по коронавирусной инфекции. Однако, следует отметить, что с мая отмечается тенденция к снижению заболеваемости КВИ. Если до 20 мая ежесуточно в среднем регистрировалось порядка 360 случаев КВИ, то начиная с третьей декады мая около 200 новых случаев. Также уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах», - сказала Алия Рустемова на брифинге в акимате.

    По ее словам, сегодня загруженность инфекционных коек составляет 37% против 63% в начале мая.

    «В сутки в инфекционные стационары поступает порядка 70 человек, это в два раза меньше, чем в начале мая. Считаем, что немаловажную роль в этом сыграла вакцинация населения. В связи с уменьшением количества больных за последнюю неделю были закрыты три инфекционных стационара с общей численностью 240 коек, а также сокращены койко-места в одном инфекционном стационаре на 130 мест», - заключила врач.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!