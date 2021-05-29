Три инфекционных стационара для лечения пациентов с КВИ работают в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Усиленная пропагандистская работа о профилактике заболеваний коронавирусной инфекцией и важности вакцинации проходит в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На очередном заседании аким города Тараза Ержан Жылкыбаев поручил усилить профилактическую работу по профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Он отметил, что следует более убедительно разъяснять гражданам важность вакцинации. Главным врачам больниц и поликлиник указано на необходимость оказывать качественную помощь больным.

Отмечено, что с 1 января по настоящее время в Таразе зарегистрировано порядка двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе с симптомными и безсимптомными признаками, а также порядка тысячи больных пневмонией. Только в апреле зарегистрирован 1 191 случай заболевания (КВИ – 868, пневмония – 323). Большинство больных составляют граждане в возрасте старше 50 лет.

Для лечения инфекционных больных в Таразе работают три инфекционных стационара. Это областная многопрофильная детская больница (250 койко-мест) – 167, городская мнгопрофильная больница (240 койко-мест) -129, областной физиопульмонологический центр (250 койко-мест) – 133.

По информации облуправления здравоохранения, по городу Таразу из 302 637 жителей 80% в возрасте старше 18 лет подлежат вакцинации. В количественном составе это 242 109 человек.

Вакцинация проводится в медицинских центрах «Арай», «Даримед» и во всех девяти городских поликлиниках - всего в 13 пунктах. Случаев осложнения после вакцинации не зарегистрировано.

Перед получением прививки человек проходит осмотр и обследование врача, который принимает решение о выдаче разрешения на получение прививки. После вакцинации могут быть боли на месте инъекции, покраснение, небольшой отек, подъем температуры, небольшая головная боль, недомогание, редко сыпь. Продолжительность этих проявлений, как правило, не превышает трех дней и не требует специального лечения. Вакцинация состоит из двух прививок с интервалом между прививками 21 день. После вакцинации каждый привитый находится под медицинским наблюдением в медицинской организации, находящейся рядом с прививочным пунктом. В случае появления нежелательных проявлений рекомендуется обратиться к участковому врачу, пояснили в ведомстве.

Напомним, на самом крупном таразском рынке «Ауыл Береке» работают два передвижных медицинских комплекса, приспособленные для вакцинации населения от коронавируса. Бригады медицинских работников городских поликлиник и центра ЗОЖ ТОО «Зер-кумис» проводят разъяснительную работу, раздают памятки и листовки.

Прививочные бригады медработников городских поликлиник № 4 и № 5 в передвижных медицинских комплексах в первые дни мая провели вакцинацию в микрорайоне Мынбулак, на территории рынка «Кайкармет» и на территории торгового центра «Small».

С 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V». В первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. У вакцинированных граждан жалоб не имеется.

Иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года, планируется привить 582 тысячи жителей жамбылского региона.