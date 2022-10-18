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Три грузовых полувагона сошли с рельсов в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
18 Октября 2022, 20:46
Три грузовых полувагона сошли с рельсов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три грузовых полувагона с щебнем сошли с рельсов в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, происшествие произошло сегодня на станции Доссор Макатского района. На принадлежащих частному предприятию железнодорожных путях, сошли с рельсов три груженых щебнем полувагона. Произошло это при подаче девяти полувагонов под разгрузку с головы состава №0133 сообщением «Макат-Доссор».

Опрокидывания полувагонов удалось избежать. Происшествие на этом участке железной дороги на движение поездов не повлияло.
Жертв и пострадавших нет. Проводится расследование причин происшествия.


Атырауская область   Происшествия  
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