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Три гражданина Таджикистана погибли в аварии в Актюбинской области

23 Января 2020 14:11
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Три гражданина Таджикистана погибли в аварии в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ДТП в Актюбинской области погибли трое граждан Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации областного департамента полиции, ДТП произошло в 13:20 22 января на 1139 километре автодороги «Самара-Шымкент», вблизи поселка Иргиз. Водитель автомашины «Тойота-Камри 40» с российским учетом, гражданин Республики Таджикистан, двигаясь со стороны поселка Карабутак, не учитывая метереологические условия на скользком участке дороги, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной марки «Ман» под управлением 42-летнего гражданина Республики Узбекистан.


«В салоне автомашины «Тойота Камри» находилось 4 пассажира граждан Таджикистана. В результате ДТП 2 человека из этой машины погибли на месте происшествия, трое были госпитализированы в центральную больницу Иргизского района с различными телесными повреждениями, где один из них скончался», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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