Три года за заведомо ложный донос об изнасиловании получила акмолинка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинка, давшая заведомо ложные показания о том, что ее изнасиловали, приговорена к трем годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, летом прошлого года жительница одного из сел Сандыктауского района, позвонив в дежурную часть районного отдела полиции, сообщила, что односельчанин против ее воли вступил с ней в половой контакт. По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК.

«Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Потерпевшая, предупрежденная об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, предусмотренной статьей 419 УК РК, при избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей настояла на своих показаниях и сообщила суду, что именно он изнасиловал ее. При проведении следственных действий акмолинка настаивала на своих показаниях. В августе 2020 года материалы уголовного дела были направлены в суд», - рассказали в ведомстве.

В ходе судебного следствия 32-летняя сельчанка отказалась от своих показаний, которые давала полицейским, и призналась, что произошедшее было по обоюдному согласию. Женщина, разозлившись на своего знакомого за то, что тот рассказал ее сожителю об измене, переживая за свои дальнейшие отношения, позвонила в полицию и сообщила об «изнасиловании». В результате общественно опасных деяний сельчанки были нарушены конституционные права жителя Сандыктауского района, который содержался под стражей более 7 месяцев, также необоснованно затрачены силы и средства правоохранительных органов и суда.

«Приговором Сандыктауского районного суда в феврале текущего года житель Сандыктауского района признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 120 УК РК, и освобожден из зала суда. А в отношении женщины, вводившей в заблуждение правоохранительные органы, было начато досудебное расследование по ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос». В августе 2021 года материалы уголовного дела были направлены в суд», - добавили в ведомстве.

Зерендинским районным судом акмолинка осуждена по ч. 3 ст. 419 УК РК к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. В настоящее время женщина отбывает наказание в местах лишения свободы.



