Три года тюрьмы получил экибастузец за ложный звонок о бомбе

Ранее привлекавшийся к ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина повторно сделал звонок о заложенной бомбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первое преступление он совершил в мае 2019 года. Тогда мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Однако горожанин, находясь на учете службы пробации, допустил нарушение порядка и условия отбывания наказания. Суд вынес постановление о замене наказания в виде ограничение свободы на лишение свободы. 1 год 26 дней — свой неотбытый срок житель Экибастуза провел в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

После освобождения мужчина снова совершил аналогичное преступление. В декабре прошлого года, позвонив в полицию, он сообщил, что «в здании акимата заложена бомба».

— Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании обнаружено не было. В результате проведения комплекса необходимых мероприятий «лжетеррорист» был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что позвонил после ссоры с родственниками, — отметили в департаменте полиции Павлодарской области.

Дело «телефонного» террориста было рассмотрено в городском суде. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Помимо этого, осужденный должен оплатить государственным органам материальный ущерб в сумме свыше 200 тысяч тенге и судебные издержки.

Напомним, по статье 273 УК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.