20 Сентября 2022, 12:09

Три года тюрьмы и 21 млн тенге штрафа получили убившие редких животных павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - К трем годам лишения свободы и выплате 21 млн тенге приговорили двух охотников в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Баянаульский районный суд признал виновными двух жителей Павлодара в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 337 ч. 4 п.2,4 УК РК.

«Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права заниматься охотой сроком на 6 лет и конфискацией ружья. Кроме того, суд обязал выплатить ущерб в пользу государства в размере 21 млн тенге. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме», – сообщили в полиции.

Подозреваемые были задержаны за незаконную охоту на редких животных в Баянаульском районе. У задержанных изъяли две шкуры рыси и тушу косули. Граждане являются представителями деструктивного течения «салафизм».

Охота на рысь в Павлодарской области находится под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года.

Фото: polisia.kz