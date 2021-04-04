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    06:30, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Три года скрывался от правосудия стрелявший в соседа житель Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Жамбылской области задержали беглеца, скрывавшегося более трёх лет за покушение на убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В октябре 2017 года из Центральной районной больницы Жуалынского района в дежурную часть районного отдела полиции поступила информация о доставлении в стационар 30-летнего жителя села Кошкар-ата с огнестрельным ранением. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступлении был установлен 30-летний местный житель, который скрылся от следствия», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    После ряда экспертиз и получения веских доказательств в отношении подозреваемого беглеца, суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

    «22 ноября 2017 года житель Жуалов был объявлен в розыск. Более трёх лет подозреваемый умело скрывался от преследования. И вот, 29 марта 2021 года, после получения оперативной информации, полицейские Жамбылской области задержали разыскиваемое лицо в городе Шымкент», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3 – 99 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (покушение на убийство).

    Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Правоохранительные органы
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