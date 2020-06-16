Три года промышляли скотокрадством двое жителей ВКО
УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане раскрыта кража скота на сумму более 4 млн. тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что в Уланском районе полицейскими изобличены преступники, промышлявшие кражей скота в регионе.
«В ходе следствия полицией установлено, что злоумышленники в период с 2017 по 2020 годы похищали скот местных жителей с вольного выпаса. Оба они были причастны к краже 15 голов мелко-рогатого скота и 2 лошадей. Сумма нанесенного ущерба составила более 4 000 000 тенге», - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
В настоящее время материал досудебного расследования (ст.188-1 ч.3 Уголовного кодекса РК) направлен в суд для принятия законного решения.
В полиции напомнили, что с 11 января текущего года ужесточена ответственность за преступления, связанные с хищением домашнего скота. Кроме того, МВД РК принимает меры по повышению эффективности борьбы с кражами скота. Реализуется ведомственная программа по противодействию кражам на 2019-2020 годы, предусматривающая тесное сотрудничество с местными исполнительными органами, общественными формированиями и населением.
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