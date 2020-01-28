Три года по новому закону может получить житель Тараза за граффити-надписи про наркотики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полиция Тараз привлекла к уголовной ответственности распространителя граффити-надписей, рекламирующих сайты по продаже наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 26 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, распространяющих синтетические наркотики. Задержан житель Тараза, расписывавший на городских стенах и заборах домов граффити-надписи, пропагандирующие наркотики.

За расписывание наркограффити таразцу грозит три года лишения свободы.

«Задержанный дал признательные показания, и согласно новым изменениям в законодательных актах Республики Казахстан его ждет более жесткая мера наказания, чем ранее, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - С 2020 года в Уголовный кодекс Казахстана введена новая норма «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров». Задержанный привлечен к уголовной ответственности по ст. 299 ч. 1 УК РК «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». По этой статье теперь предусмотрено лишение свободы до трех лет».

Ранее наказание за подобное деяние предусматривало ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составлял от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области сообщили, что в данное время устанавливаются и другие лица, распространяющие синтетические наркотики. Граффити-надписи удалены, интернет-сайты, пропагандирующие синтетические наркотики, заблокированы.

Только за прошлый 2019 год со стен домов и зданий областного центра было ликвидировано свыше 700 надписей, за нанесение граффити были задержаны шесть человек. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе мониторинга установили аналогичные интернет-сайты, функционировавшие в приложении Telegram. Выявленные сайты были удалены, проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к созданию сайтов и надписей. Профилактика наркопреступлений находится на постоянном контроле департамента полиции Жамбылской области.

«Департамент полиции Жамбылской области призывает население региона не оставаться в стороне от общей проблемы распространения наркотиков, являющейся угрозой для здоровья граждан нашей страны и будущего поколения, и проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью. Если Вы стали свидетелем подобной ситуации, то можете обратиться по (What’s App) номеру – 8 747 118 92 49. Рабочие телефоны начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области – 8 (7262) 43 09 05, 99 71 74 или на пульт 102. Анонимность гарантируется», - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.