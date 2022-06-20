Три года и 149 млн тенге штрафа получил предприниматель из-за опасных отходов в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области к трем годам лишения свободы и штрафу в 149 млн тенге приговорен генеральный директор одного из ТОО, предприятие которого в нарушение экологических требований производило сжигание и захоронение опасных отходов, содержащих цианиды. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в зерендинском районном суде Акмолинской области, было установлено, что ТОО с 2016 по 2019 годы в нарушение экологических требований производило сжигание и захоронение опасных отходов, содержащих цианиды, на полигоне, расположенном неподалеку от села в Зерендинском районе, чем допустило загрязнение почвы, подземных вод и атмосферного воздуха ядовитым химическим неорганическим веществом – цианидом натрия, относящегося ко II классу опасности. Предприятие причинило особо крупный ущерб окружающей среде на общую сумму 149 257 665 тенге.

Гендиректору ТОО было предъявлено обвинение по ч.3 ст.325 УК «Нарушение экологических требований при транспортировке, хранении, захоронении и ином обращении с экологически потенциально опасными химическими веществами, повлекшие причинение особо крупного ущерба окружающей среде».

«Подсудимый вину в совершении уголовного правонарушения не признал и показал, что с его стороны нарушений экологии допущено не было, тары из-под опасных объектов поступали к нему от поставщиков лишь на захоронение, уже обеззараженные, не согласен с проведенным по делу экологическим аудитом и суммой ущерба», - пояснили в ведомстве.

Однако в результате анализа совокупности собранных по делу доказательств, показаний свидетелей и специалистов, заключений, проведенных по делу судебных экспертиз, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в предъявленном ему обвинении. Ведь фактически ТОО в результате несоблюдения условий захоронения опасных отходов допустило загрязнение почвы и недр ядовитым химическим неорганическим веществом – цианидом натрия, что было установлено в ходе проведенного экологического аудита.

«Приговором суда мужчина осужден к трем годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в сфере охраны окружающей среды сроком на три года. С ТОО взыскано в пользу государства сумма затрат, необходимых для восстановления окружающей среды, - 149 257 665 тенге», - добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.