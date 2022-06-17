17 Июня 2022 11:06

Три главные гидроугрозы для Казахстана назвал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Имеющиеся гидрологические угрозы осложняют решение проблем водохозяйственной сферы Казахстана. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, речь идет о следующих угрозах. Первое – изменение климата. По прогнозным оценкам, к 2035 году ожидается продолжительное повышение температуры приземного воздуха. Вторая угроза – сокращение объемов трансграничных стоков оказывает негативное влияние на развитие экономики и состояние экосистемы Казахстана. В-третьих, нерациональное использование водных ресурсов. С каждым годом наблюдается снижение продуктивности воды в сельском хозяйстве. И этот вопрос поднимается не первый год», - сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Мажилисе.

По его мнению, рост дефицита воды, климатические изменения, интенсификация хозяйственной деятельности могут стать причинами социально-экономических проблем и напряженности в стране.

«Главным фактором минимизации указанных рисков являются зеленые технологии и устойчивое производство, включающее эффективное управление ресурсами, модернизация существующей и развитие новой инфраструктуры, повышение благосостояния населения и качества окружающей среды за счет применения рентабельных мер сокращения степени воздействия на окружающую среду», - добавил заместитель Премьер-Министра.

По данным Е. Тугжанова, на сегодня доступ к услугам водоснабжения имеют 96 % населения страны. Планируется, что за счет продолжения работ по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, к 2025 году население будет обеспечено 100 %-ным доступом.



