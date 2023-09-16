РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:44, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Три гематомы получила девочка в детском саду в Павлодаре

    None
    Фото Константина Шелкова.
    В Павлодаре девочка получила три гематому в детском саду. Полиция проводит проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Фотографии ребенка с синяками на лбу и ссадинами на щеках распространили в соцсетях. В описании авторы указали, что случай произошёл 14 сентября.

    Синяки у дочери заметила её мама. Ребенка осмотрели врачи, которые подтвердили наличие трех гематом.

    Видеокамеры из-за ремонта в частном детском саду не работают. Но в учреждении подтвердили: девочка упала. Мама обратилась в полицию.

    Обращение павлодарки зарегистрировали в Северном отделе полиции областного центра. Стражи порядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!