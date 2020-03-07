Три газовых баллона из горящего дома вынесли гвардейцы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане гвардейцы вынесли из горящего дома три газовых баллона и потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вечером 6 марта, патруль Нацгвардии в составе начальника войскового наряда Армана Багдаулетова, патрульных Ергена Омирзак и Нурбека Ораза услышал крик женщины о помощи. Немедленно направившись в ее сторону, военнослужащие увидели горящий дом по улице Балкантау. Не теряя ни секунды, гвардейцы оцепили район возгорания, и сообщив о случившемся на пульт 101, приступили к тушению пожара. Через пять минут на место происшествия прибыл дежурный по войсковым нарядам капитан Женис Курамысов, который помог сослуживцам вынести из дома три газовых баллона», - говорится в сообщении.

Спустя полчаса прибыл пожарный экипаж, и совместными усилиями военнослужащих пожар был локализован.

В свою очередь, хозяин дома выразил военнослужащим благодарность за их решительные действия. В сообщении также говорится, что в ближайшее время гвардейцы будут поощрены командиром воинской части 5573 Национальной гвардии РК.