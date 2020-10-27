Три факта незаконного распространения религиозной литературы выявлено в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Незаконная торговля книгами с религиозным содержанием была организована через соцсети и на одном из электронных сайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Управлении по делам религии по ЗКО, все 3 факта незаконного распространения религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания в онлайн-формате были выявлены с начала сентября 2020 года.

Выяснилось, что житель района Байтерек опубликовал на своей странице на сайте olx.kz объявление о продаже виниловой пластинки с записанными на ней аятами из Корана. Данный факт был установлен сотрудниками департамента полиции ЗКО при мониторинге интернет-сайтов.

Руководитель административного отдела областного управления по делам религий Айбат Тулегенов отметил, что действия продавца пластинки с религиозным содержанием квалифицировали по пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания».

По решению суда района Байтерек от 23 сентября 2020 года за совершение административного правонарушения гражданина признали виновным и назначили ему административный штраф в размере 50 МРП – 138 900 тенге. С учетом смягчающих обстоятельств в отношении него была применена часть 2 статьи 819 Административного кодекса, и сумма штрафа снижена на 30%. Окончательно нарушитель закона должен заплатить в доход государства в виде штрафа 97 230 тенге.

Еще два административных материала аналогичного содержания переданы в суд, продавцов религиозной литературы также ожидают штрафы.

– Законом определено, что религиозная литература и другие материалы религиозного содержания, предметы религиозного толка должны распространяться только на территории культовых зданий – в мечетях, церквях, домах молитв, а также в специально отведенных местным исполнительным органом помещениях. На сегодняшний день, согласно Закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», в области функционируют 78 религиозных сооружений. В их числе – 47 филиалов Духовного Управления мусульман Казахстана. 19 - православных церквей, одна католическая церковь, одна – Свидетели Иеговы, 10 протестантских религиозных объединений. Именно в этих культовых сооружениях, а также в трех книжных магазинах Уральска («Оптима», ул. К.Жумагалиева, 49; «Книги», пр. Абулхаир хана, 153; «Книжник», ул. Курмангазы, 150) и 13 специальных магазинах в районах области по закону разрешено продавать религиозную литературу, – пояснил Айбат Тулегенов.

Специалисты Управления по делам религии продолжают в рабочем порядке мониторить социальные сети и торговые интернет-площадки с целью выявления фактов незаконной продажи религиозной литературы. Также проводят рейды по торговым домам и книжным магазинам Уральска.

«Мы не ставим цель – штрафовать людей. Чтобы пресечь факты продажи религиозной литературы посредством сайта olx.kz , мы направили администрации сайта письмо с разъяснением норм Закона, регулирующих вопросы распространения и реализации книг религиозного содержания. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает солидные штрафы за незаконную продажу культовых книг: 50 МРП (138 тыс. тенге) – на физических лиц и 200 МРП (552 тыс. тенге) на юридических лиц. Поэтому мы основной акцент в работе делаем на профилактическую работу, на соблюдение Закона», – сказал сотрудник управления.