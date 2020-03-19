Три факта нарушения режима ЧП выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе участковыми полицейскими выявлено 3 факта нарушений режима чрезвычайного положения со стороны субъектов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, кафе и рестораны должны работать до 22 часов в режиме ЧП. Вчера в 23:00 было выявлено два функционирующих кафе в районе старой части города и по улице Газизы Жубановой.

Также в этот день был выявлен работающий компьютерный клуб. Данное заведение, согласно правилам, должно было прекратить деятельность до момента отмены режима ЧП.

«По всем фактам собран административный материал по статье 476 КоАП РК. Дела направлены в административный суд, который примет соответствующее решение. Проверки объектов бизнеса на предмет соблюдение режима ЧП будут проводиться ежедневно», – прокомментировал начальник отдела местной полицейской службы управления полиции Актобе Максат Шляшев.