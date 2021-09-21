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    10:25, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три электроэнергетических проекта реализуют в Экибастузе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты будут реализованы в сфере электроэнергетики города Экибастуза, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Экибастуз является энергетическим центром страны, где производится более 40% генерации всего Казахстана. Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 являются основными энергоисточниками северной и южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Глава Минэнерго сообщил, что комплексным планом социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области на 2021-2025 годы в сфере электроэнергетики предусматриваются три инвестиционных проекта:

    восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1;

    строительство третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2;

    строительство новой подстанции 500 кВ.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика Экономика Павлодарская область
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