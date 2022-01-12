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    19:15, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Три двойни в один день родились в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Необычный бэби-бум произошел в Караганде. В шахтерской столице родились сразу три двойни. Дети появились на свет в один день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первыми родились Мухаммед и Али, которых семья из Темиртау ждала 20 лет. Причем, вес Али почти 3 килограмма. Следом за мальчиками врачи приняли Милану и Ангелину, а вечером на свет появились Афина и Ясмина. У всех женщин были естественные роды. Мамы и малыши чувствуют себя хорошо.

    «На первом УЗИ мы узнали, что у нас двойня. Муж и дочка сказали, «нам девочек»», - говорит молодая мама Наталья Мамедова.

    Такому необычному событию рады и сами врачи. Хотя работа у них удвоилась, сотрудники перинатального центра с радостью готовы ухаживать за малышами и молодыми мамами.

    «Внимание и уход здесь вдвое больше, чем при обычных родах. Все три случая у нас благополучно завершились. Детки чувствуют себя хорошо, вскармливаются только грудным молоком, не теряют в весе. Мамы притом очень хорошо себя чувствуют. Довольны своим трудом, результатом», - поделилась заведующая отделением перинатального центра №2 Караганды Жаркын Нуркеева.


    Теги:
    Карагандинская область Общество
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