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    16:13, 10 Март 2021 | GMT +6

    Три ДТП и девять погибших: костанайские полицейские обратились к населению

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент полиции Костанайской области обратился к участникам дорожного движения в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в последнее время, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С приходом весны, как отмечается в обращении, в регионе наблюдается нестабильные погодные условия, бураны и метели сменяются потеплением и таянием снега. Выпадает большое количество осадков, что приводит к образованию снежных накатов на дороге и вблизи остановок общественного транспорта.

    «Все это неблагоприятно влияет на движение транспортных средств и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. С начала марта на дорогах области произошло 3 ДТП, в которых погибло 9 человек. Все дорожно-транспортные происшествия произошли по причине несоблюдения водителями требований правил дорожного движения в сложных погодных условиях и самонадеянности с их стороны»,- отметили в ДП.

    В этой связи, департамент полиции Костанайской области обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности, к водителям транспортных средств, соблюдать правила дорожного движения, а также нормы безопасности, внимательно относится к техническому состоянию автомобиля, быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

    «В такую погоду необходимо поменять свой стиль вождения на более плавный, не делать резких торможений и ускорений, соблюдать правила обгона и маневрирования, необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, - подчеркнули в ведомстве. —Пешеходы, также будьте предельно осторожны переходя дорогу, переходите дорогу лишь в установленных местах, оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен, будьте предельно осторожны при движении по обочинам дорог. Мы настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам неукоснительно выполнять ПДД, ведь от этого зависят ваши жизни и здоровье».


    Теги:
    МВД РК Погода ДТП Костанайская область Транспорт Правоохранительные органы
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