НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три дополнительных поезда запускаются из Алматы в Нур-Султан и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

АО «Пассажирские перевозки» (дочернее предприятие АО «НК «ҚТЖ») запускает из города Алматы два дополнительных поезда в Нур-Султан и один в Актобе:

· Поезд №207/208 сообщением «Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол» (Тальго) отправится из Алматы в 20ч.07м. Поезд прибудет в Нур-Султан 13 января в 10ч.25м. Обратно этот поезд отправится из Нур-Султана 13 января в 21ч.20м.

· Поезд №205/206 сообщением «Алматы-2-Нур-Султан-1», отправится из Алматы-2 12 января 2022г. в 22ч.05м. и прибудет в столицу 13 января в 19ч.06м. Этот же поезд отправится обратно со станции Нур-Султан-1 в 21ч.52м.

Поезд №213/214 сообщением «Алматы-2 – Актобе» отправится 12 января т.г. в 12ч.33м. Поезд прибывает в Актобе 14 января в 07ч.25м. В этот же день состав обратно отправится из Актобе в Алматы в 15ч.00м.

Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию.

Информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения «Билеты КТЖ» и Кaspi.kz.

Как сообщалось ранее, все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях. Вокзалы Алматы работают в штатном режиме. Аэропорт Алматы откроют с 13 января. 18 из 20 аэропортов Казахстана функционируют в штатном режиме. Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом.