РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:56, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Три дня тушили крупный лесной пожар в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупный лесной пожар в Костанайской области огнеборцы тушили три дня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «10 июля в 12:50 удалось потушить крупный лесной пожар на территории управления лесного хозяйства «Пригородное» в Костанайском районе, в 30 км от города Тобыл. Пожар начался 8 июля в 10:40. Произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Тушения огня осложнил сильный порывистый ветер и сухая жаркая погода», - сообщает ведомство.

    На борьбу с огнем вступили силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, МИО и полицейские.

    «Для защиты лесного массива от верхового огня привлекли вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК с водосливным оборудованием. Спасательный вертолет совершил с воздуха 60 сбросов, объем сбросанной воды составил около 200 тонн.

    Предварительная площадь 300 Га. Причина пожара – устанавливается», - добавили в ДЧС.

    Локализация была объявлена 9 июля в 21:00, к обеду следующего дня пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации лесного пожара были задействованы 315 человек и более 40 единиц техники.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в пригороде Костаная тушат крупный лесной пожар. В работу был задействован вертолёт МИ-8.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Главная Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!