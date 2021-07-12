Три дня тушили крупный лесной пожар в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупный лесной пожар в Костанайской области огнеборцы тушили три дня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«10 июля в 12:50 удалось потушить крупный лесной пожар на территории управления лесного хозяйства «Пригородное» в Костанайском районе, в 30 км от города Тобыл. Пожар начался 8 июля в 10:40. Произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Тушения огня осложнил сильный порывистый ветер и сухая жаркая погода», - сообщает ведомство.

На борьбу с огнем вступили силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, МИО и полицейские.

«Для защиты лесного массива от верхового огня привлекли вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК с водосливным оборудованием. Спасательный вертолет совершил с воздуха 60 сбросов, объем сбросанной воды составил около 200 тонн.

Предварительная площадь 300 Га. Причина пожара – устанавливается», - добавили в ДЧС.

Локализация была объявлена 9 июля в 21:00, к обеду следующего дня пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации лесного пожара были задействованы 315 человек и более 40 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в пригороде Костаная тушат крупный лесной пожар. В работу был задействован вертолёт МИ-8.