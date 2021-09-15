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    18:09, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три дня оплачиваемых выходных после вакцинации предлагают внедрить в России

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В России выступили с инициативой сделать обязательными три выходных дня после вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

    Представители Института социальных исследований и развития гражданских инициатив выступили с инициативой сделать обязательными три выходных после вакцинации. Соответствующее письмо подготовлено руководством в адрес Министерства труда и социальной защиты, Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

    По мнению социологов, следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии.

    В институте отмечают о приближении новой волны коронавируса в России, подъем которой ожидается в конце сентября – начале октября.

    По данным официальной статистики, с 16 августа ежесуточный прирост новых случаев КВИ по России сохраняется на высоком уровне – от 17 до 21 тысячи человек, количество летальных исходов варьируется в диапазоне 719-820.

    На 14 сентября в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В числе лидеров по количеству заражению - Москва, Санкт-Петербург и Московская область, по 1609, 839 и 796 случаев соответственно. Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах – по 10 и 5 заболевших соответственно.

    Всего в РФ выявлено 7 176 085 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 6 418 033 человека. По данным Оперативного штаба, за все время от инфекции скончались 194 249, за последние сутки - 781.


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