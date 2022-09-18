18 Сентября 2022, 14:31

Три дня до пуска: космический корабль «Союз МС-22» вывезли на старт

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур приступили к заключительному этапу подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 7:30 местного времени начался вывоз и установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. Это означает, что до пуска остается три дня.

Ракету космического назначения вывозят из монтажно-испытательного корпуса, где проходила ее общая сборка и испытания и по железнодорожным путям доставляют к стартовому комплексу «Восток».

За процессом вывоза и транспортировки ракеты с космическим кораблем наблюдают специалисты, гости, прибывшие на космодром, а также по традиции дублирующий экипаж предстоящего пилотируемого запуска.

Сегодня в течение дня, после установки ракеты в вертикальное положение и сведения колонн обслуживания на стартовом комплексе, специалисты предприятий Роскосмоса приступят к предстартовым работам.

Как сообщалось, прибывшие 5 сентября 2022 года на космодром Байконур участники 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вот уже две недели ведут предстартовую подготовку на Байконуре.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября 2022 года. В составе основного экипажа – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который является уроженцем Казахстана, а также американский астронавт Франциско Рубио, полет которого основан на договоренностях между Рокскосмосом и НАСА.