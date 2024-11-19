Три дня до пуска: космический грузовик «Прогресс МС-29» установлен на стартовой площадке

Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» была установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур. В течение трех последующих дней специалисты будут готовить ее к запуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» запланирован на 21 ноября, в 17 часов 22 минуты по времени Астаны.

Фото: Роскосмос

Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонны различного продовольствия, оборудования и материалов для научных исследований, а также новогодние подарки для космонавтов.

Как отмечает пресс-служба Роскосмоса, среди грузов почти 20 кг на борту «Прогресса МС-29» занимают посылки для космонавтов Роскосмоса. Речь идет, в частности, о любимых продуктах экипажа — шоколаде, орехах, вяленом мясе и другие снэках. Кроме того, внутри будут находиться новогодние сувениры, которыми космонавты смогут обменяться с американскими коллегами по станции.

Фото: Роскосмос

Как сообщалось, предстоящий пуск станет седьмым по счету в 2024 году с космодрома Байконур.