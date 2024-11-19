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    22:26, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Три дня до пуска: космический грузовик «Прогресс МС-29» установлен на стартовой площадке

    До запуска с космодрома Байконур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-29» осталось ровно трое суток. Это означает, что на космодроме наступил третий стартовый день — день, когда ракету-носитель с космическим кораблем или космическим аппаратом вывозят из монтажно- испытательного корпуса и устанавливают на пусковой площадке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Три дня до пуска: космический грузовик «Прогресс МС-29» установлен на стартовой площадке
    Фото: Роскосмос

    Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» была установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур. В течение трех последующих дней специалисты будут готовить ее к запуску.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» запланирован на 21 ноября, в 17 часов 22 минуты по времени Астаны.

    Три дня до пуска: космический грузовик «Прогресс МС-29» установлен на стартовой площадке
    Фото: Роскосмос

    Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонны различного продовольствия, оборудования и материалов для научных исследований, а также новогодние подарки для космонавтов.

    Как отмечает пресс-служба Роскосмоса, среди грузов почти 20 кг на борту «Прогресса МС-29» занимают посылки для космонавтов Роскосмоса. Речь идет, в частности, о любимых продуктах экипажа — шоколаде, орехах, вяленом мясе и другие снэках. Кроме того, внутри будут находиться новогодние сувениры, которыми космонавты смогут обменяться с американскими коллегами по станции.

    Три дня до пуска: космический грузовик «Прогресс МС-29» установлен на стартовой площадке
    Фото: Роскосмос

    Как сообщалось, предстоящий пуск станет седьмым по счету в 2024 году с космодрома Байконур.

    Теги:
    Наука Байконур Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
    Автор
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