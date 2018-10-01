Три детских сада построят в 2019 году в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в городе Байконур Кызылординской области построят 3 детских сада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель областного управления образования Майра Мельдебекова, из действующих в Байконуре 13 детсадов лишь 1 работает по казахстанским стандартам образования. Для того, чтобы дети были готовы к учебе в школе, дошкольное образование и воспитание должны соответствовать образовательным стандартам Казахстана.

«Сейчас в городе Байконур есть 8 средних школ, работающих по стандартам образования нашей страны. В них преподавание ведется на казахском языке. В целом, в Байконуре 1 500 казахстанских детей обучаются по российским стандартам. В настоящее время планируется перевести их в казахстанскую систему образования», - сказала М.Мельдебекова.

Сегодня в Байконуре разрабатывается предложение по строительству школы на 600 мест или переводу еще одной школы на казахстанские стандарты. Этот вопрос будет решен в рамках межправительственных соглашений.

Автор: Адильжан Умбет