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Три детских сада откроют до конца года в Карагандинской области
24 Июля 2022 07:29

Три детских сада откроют до конца года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца года в Сарани, Караганде и Шетском районе заработают три детских сада на 670 мест. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями будут открыты девять инклюзивных групп в Караганде и Абайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О новых объектах и нововведениях в системе дошкольного и школьного образования на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказала исполняющая обязанности руководителя Управления образования Карагандинской области Бакытгуль Адекенова.

С 1 июня начался приём детей в дошкольные организации. Зачисление идет через информационную систему Indigo24.kz. На сегодняшний день уже принято более 5 тысяч малышей.

«До конца года планируем открыть еще три детских сада в Сарани, Караганде и Шетском районе на 670 мест. Для детей с особыми образовательными потребностями будет открыто девять инклюзивных групп в Караганде и Абайском районе. В школах идет активная работа по подготовке к новому учебному году. Это прежде всего прием в 1-е классы. В этом году мы ожидаем около 21 тысячи первоклассников. На сегодняшний день по области от родителей поступило только 18 тысяч заявлений. Хочу обратить внимание, что приём документов в 1-й класс завершается 1 августа», – говорит Бакытгуль Адекенова.

Документы для зачисления в первые классы можно подать через egov.kz и информационную систему e.bilimal.kz. В августе по традиции в школах будет организована работа подготовительных курсов «Малышкина школа».

В регионе решён вопрос с обеспечением школ учебниками. На их приобретение выделено 2,3 миллиарда тенге.

За счет фонда «Всеобуч» учащиеся из социально уязвимых семей будут обеспечены школьной формой и канцелярскими принадлежностями. Родителям необходимо предоставить соответствующие документы в школы.

«Для оказания помощи в подготовке к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей с 1 августа традиционно стартует акция «Дорога в школу». В этом году ремонтные работы ведутся на 143 объектах образования, в том числе в 32 капитального характера. 1 сентября для учащихся 11а микрорайона Караганды начнёт работу новая школа. В Темиртау идет реконструкция здания 12-й школы, деятельность которой будет возобновлена в этом учебном году. Работа по подготовке к новому учебному году будет продолжена», – добавил спикер.

Также на брифинге сообщили, что в школах региона, где позволяет площадь, устанавливаются шкафчики для личных вещей детей и учебников.


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Автор:
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