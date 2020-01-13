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Три детских сада отдали в частные руки в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске три государственных детских сада передали в доверительное управление, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
В конце прошлого года в частные руки сроком на 5 лет перешли «Ивушка» и «Балдаурен», сейчас готовят документы для «Ак боты».
По словам заместителя руководителя управления образования Владимира Ткаченко, передача детсадов в доверительное управление – пилотный проект. Таким образом местные власти рассчитывают добиться эффективного менеджмента в дошкольных учреждения и привлечь дополнительные инвестиции.
«Бюджет выплачивает суммы только в рамках государственного заказа. Остальные расходы ложатся на частного инвестора. В каком-то смысле, это экономия для государства. Инвестор должен обеспечивать весь социальный пакет для работников, содержание и жизнедеятельность учреждений, внести определённые инвестиции согласно договору», — пояснил В. Ткаченко.
На каждого ребенка детсад будет получать от государства подушевое финансирование. Эти средства рассчитаны на питание детей, выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг. Предприниматель обязан будет содержать в порядке здание, ремонтировать его, обеспечивать дополнительные образовательные услуги.
«Основным разработчиком и реализатором проекта является управление образования Северо-Казахстанской области. При передаче практически все вопросы, связанные с социальной защитой прав воспитанников и их родителей, полностью контролируются управлением. Оплата за питание в уже переданных детских садах не изменилась. В среднем по городу она составляет 13-14 тысяч тенге в месяц. Все остальные суммы, входящие в оплату - это затраты на дополнительные услуги», - сказал В.Ткаченко.
Он добавил, что если условия договора будут меняться, то управление образования вправе этот договор расторгнуть. По проектам государственно-частного партнерства все изменения должны быть согласованы с ведомством. Персонал в садиках не поменяется. Все социальные гарантии сохранятся. Закрывать группы предприниматель по собственной прихоти тоже не сможет.
Всего в Северо-Казахстанской области работают 85 детских садов.
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