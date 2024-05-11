Три человека задержали в ходе пропалестинских акций в Амстердаме
В четверг вечером нидерландская полиция предприняла меры по разгону около 2 тысяч пропалестинских демонстрантов, собравшихся на улице Спуи в центре Амстердаме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Тысячи пропалестинских протестующих прошли маршем по городу в четверг вечером, собравшись в кампусе университета в районе Ротерсейланд около 18 часов.
Призыв к маршу был сделан в социальных сетях несколькими часами ранее.
Тем не менее, демонстрация закончилась мирно после того, как организаторы призвали самих протестующих разойтись по домам после двухминутного молчания в память жертв войны в секторе Газа, передает местная телекомпания AT5.
- Это была мирная демонстрация, — сказал представитель пропалестинского движения. - Мы хотим, чтобы наши демонстрации были мирными… Мы не стремимся к их эскалации.
Полиция заявила, что они будут оставаться в боевой готовности в городе, «чтобы иметь возможность отреагировать в случае необходимости».
Тем не менее, по данным полиции, в четверг вечером после мелких стычек были арестованы три человека.
Между тем, ректор Амстердамского университета Питер-Поль Вербек в четверг вечером сообщил телевидению, что он и другие официальные лица находились в «постоянном» контакте с демонстрантами.
По словам П.Вербека, в переговорах участвовали студенты, участвующие в «различных предвыборных группах», а также сотрудники университета.
Однако ректор отметил, что некоторые из прибывших на переговоры закрывали свои лица, что стало «помехой» на переговорах.
- Это затрудняло понимание их и все происходило на английском языке, - сказал ректор.
Сегодня городской совет Амстердама проведет экстренные дебаты по поводу продолжающихся протестов в пятницу днем.
Казахстанский предприниматель Чингисхан Казахстан, который живет и работает в Нидерландах сообщил корреспонденту Kazinform, что в данный момент ситуация в Гааге спокойная.
- Я живу в Гааге, и особого ухудшения порядка здесь не заметил. Но от своих знакомых в Амстердаме узнал, что участники митингов из университета действительно вытаскивали доски, столы и пытались блокировать улицу. Поэтому были небольшие столкновения с полицией. Но сейчас ситуация спокойная, - говорит соотечественник.
Кроме того, он добавил, что в некоторых супермаркетах Нидерландов пропалестинские активисты расклеивают на некоторые продукты символику Палестины с призывом не покупать эти продукты в связи с возможным происхождением из Израиля.
- Одному моему коллеге на входную дверь приклеили флаг Палестины, хотя он сам родом из Индии. Так что есть небольшое явление с наклейками на двери и окна. В целом все спокойно, - сказал казахстанец.