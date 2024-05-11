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    18:51, 10 Май 2024 | GMT +6

    Три человека задержали в ходе пропалестинских акций в Амстердаме

    Три человека задержали в ходе пропалестинских акций в Амстердаме
    Фото: twitter.com/AT5

    В четверг вечером нидерландская полиция предприняла меры по разгону около 2 тысяч пропалестинских демонстрантов, собравшихся на улице Спуи в центре Амстердаме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Тысячи пропалестинских протестующих прошли маршем по городу в четверг вечером, собравшись в кампусе университета в районе Ротерсейланд около 18 часов.

    Призыв к маршу был сделан в социальных сетях несколькими часами ранее.

    Тем не менее, демонстрация закончилась мирно после того, как организаторы призвали самих протестующих разойтись по домам после двухминутного молчания в память жертв войны в секторе Газа, передает местная телекомпания AT5.

    - Это была мирная демонстрация, — сказал представитель пропалестинского движения. - Мы хотим, чтобы наши демонстрации были мирными… Мы не стремимся к их эскалации.

    Полиция заявила, что они будут оставаться в боевой готовности в городе, «чтобы иметь возможность отреагировать в случае необходимости».

    Тем не менее, по данным полиции, в четверг вечером после мелких стычек были арестованы три человека.

    Между тем, ректор Амстердамского университета Питер-Поль Вербек в четверг вечером сообщил телевидению, что он и другие официальные лица находились в «постоянном» контакте с демонстрантами.

    По словам П.Вербека, в переговорах участвовали студенты, участвующие в «различных предвыборных группах», а также сотрудники университета.

    Однако ректор отметил, что некоторые из прибывших на переговоры закрывали свои лица, что стало «помехой» на переговорах.

    - Это затрудняло понимание их и все происходило на английском языке, - сказал ректор.

    Сегодня городской совет Амстердама проведет экстренные дебаты по поводу продолжающихся протестов в пятницу днем.

    Казахстанский предприниматель Чингисхан Казахстан, который живет и работает в Нидерландах сообщил корреспонденту Kazinform, что в данный момент ситуация в Гааге спокойная.

    - Я живу в Гааге, и особого ухудшения порядка здесь не заметил. Но от своих знакомых в Амстердаме узнал, что участники митингов из университета действительно вытаскивали доски, столы и пытались блокировать улицу. Поэтому были небольшие столкновения с полицией. Но сейчас ситуация спокойная, - говорит соотечественник.

    Кроме того, он добавил, что в некоторых супермаркетах Нидерландов пропалестинские активисты расклеивают на некоторые продукты символику Палестины с призывом не покупать эти продукты в связи с возможным происхождением из Израиля.

    - Одному моему коллеге на входную дверь приклеили флаг Палестины, хотя он сам родом из Индии. Так что есть небольшое явление с наклейками на двери и окна. В целом все спокойно, - сказал казахстанец.

    Теги:
    Палестина Нидерланды Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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