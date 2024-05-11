Три человека задержали в ходе пропалестинских акций в Амстердаме

В четверг вечером нидерландская полиция предприняла меры по разгону около 2 тысяч пропалестинских демонстрантов, собравшихся на улице Спуи в центре Амстердаме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Тысячи пропалестинских протестующих прошли маршем по городу в четверг вечером, собравшись в кампусе университета в районе Ротерсейланд около 18 часов.

Призыв к маршу был сделан в социальных сетях несколькими часами ранее.

Тем не менее, демонстрация закончилась мирно после того, как организаторы призвали самих протестующих разойтись по домам после двухминутного молчания в память жертв войны в секторе Газа, передает местная телекомпания AT5.

- Это была мирная демонстрация, — сказал представитель пропалестинского движения. - Мы хотим, чтобы наши демонстрации были мирными… Мы не стремимся к их эскалации.

Полиция заявила, что они будут оставаться в боевой готовности в городе, «чтобы иметь возможность отреагировать в случае необходимости».

Тем не менее, по данным полиции, в четверг вечером после мелких стычек были арестованы три человека.

Между тем, ректор Амстердамского университета Питер-Поль Вербек в четверг вечером сообщил телевидению, что он и другие официальные лица находились в «постоянном» контакте с демонстрантами.

По словам П.Вербека, в переговорах участвовали студенты, участвующие в «различных предвыборных группах», а также сотрудники университета.

Однако ректор отметил, что некоторые из прибывших на переговоры закрывали свои лица, что стало «помехой» на переговорах.

- Это затрудняло понимание их и все происходило на английском языке, - сказал ректор.

Сегодня городской совет Амстердама проведет экстренные дебаты по поводу продолжающихся протестов в пятницу днем.

Казахстанский предприниматель Чингисхан Казахстан, который живет и работает в Нидерландах сообщил корреспонденту Kazinform, что в данный момент ситуация в Гааге спокойная.

- Я живу в Гааге, и особого ухудшения порядка здесь не заметил. Но от своих знакомых в Амстердаме узнал, что участники митингов из университета действительно вытаскивали доски, столы и пытались блокировать улицу. Поэтому были небольшие столкновения с полицией. Но сейчас ситуация спокойная, - говорит соотечественник.

Кроме того, он добавил, что в некоторых супермаркетах Нидерландов пропалестинские активисты расклеивают на некоторые продукты символику Палестины с призывом не покупать эти продукты в связи с возможным происхождением из Израиля.