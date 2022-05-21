21 Мая 2022 10:43

Три человека заболели коронавирусом за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 686 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 1,

в городе Алматы – 2.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки 8 человек.

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 1,

в Актюбинской области - 2,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 291 938 человек от COVID-19.