12:14
21 Мая 2022 10:43
Три человека заболели коронавирусом за сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 686 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 1,
в городе Алматы – 2.
Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки 8 человек.
в городе Нур-Султане - 4,
в городе Алматы - 1,
в Актюбинской области - 2,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране выздоровело 1 291 938 человек от COVID-19.
Читайте также
Лента новостей
11:33
11:12
10:43
10:10
10:00
09:43
09:05
08:43
08:00
07:18
07:00
06:25
05:06
04:19
03:00
02:18
01:50
01:09
00:37