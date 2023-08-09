Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Несчастные случаи с летальным исходом произошли на водоемах в двух районах Костанайской области и на базе отдыха в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«6-8 августа на водоемах зарегистрированы три факта гибели людей. Вечером 6 августа во время купания на реке Тобол в необорудованном месте вблизи поселка Кунай утонул мужчина, 1975 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении. Другой случай произошел в этот же день приблизительно в 22:30 на озере Кендерли в районе Б. Майлина. Со слов очевидцев, в результате опрокидывания лодки во время рыбной ловли утонул пенсионер - житель села Юбилейное. У него не было спасательного жилета»,- сообщили в ДЧС.

Ведутся поиски утонувшего рыбака. Специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС обследовали 12 км береговой зоны по воде и 2 500 квадратных метров дна озера.

«Точное место гибели рыбака неизвестно, что существенно затрудняет поисково-спасательные работы. Примерная площадь водоема составляет 28 кв. км. К тому же нулевая видимость в мутной воде и илистое дно влияют на скорость передвижения водолазов. На месте работает группа спасателей в составе 6 человек, КамАЗ и плавсредство», - добавили в ведомстве.

Еще один несчастный случай произошел в Костанае 7 августа на базе отдыха «Мохито».

«Веселое застолье подвыпивших мужчин обернулся трагедией. Компания каталась на катамаране по Тоболу. Заплыв за ограничительные буйки, в 40 метрах от берега катамаран перевернулся, и вся компания оказалась в воде. Когда отдыхающие выплыли на берег, одного из них они не досчитались. Мужчина, 1971 года рождения, ударился головой о катамаран и утонул», - заключили в ДЧС.