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Три человека за 10 дней утонули в Кызылкугинском районе Атырауской области

12 Июня 2020 14:25
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Три человека за 10 дней утонули в Кызылкугинском районе Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области утонул 48-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вечером 11 июня в 25 километрах от села Миялы Кызылкугинского района в реке Ойл начались поиски мужчины, 1972 года рождения, который, по предварительным данным, утонул, купаясь в необорудованном месте. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона и местные жители нашли тело утонувшего и извлекли на берег. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

За последние 10 дней это уже третий несчастный случай на воде в Кызылкугинском районе.


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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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