Три человека за 10 дней утонули в Кызылкугинском районе Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области утонул 48-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вечером 11 июня в 25 километрах от села Миялы Кызылкугинского района в реке Ойл начались поиски мужчины, 1972 года рождения, который, по предварительным данным, утонул, купаясь в необорудованном месте. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона и местные жители нашли тело утонувшего и извлекли на берег. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

За последние 10 дней это уже третий несчастный случай на воде в Кызылкугинском районе.