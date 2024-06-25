Три человека утонули за сутки в Акмолинской области - ДЧС

За сутки три факта гибели на воде зарегистрированы в Акмолинской области. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 25 дней как начался купальный сезон, однако мы уже имеем печальную статистику. Буквально за минувшие сутки произошло три несчастных случая — в Есильском, Аршалынском и Целиноградском районах погибли люди на воде. Поиски двух из них до сих пор продолжаются, — начал спикер.

Так, в Аршалынском районе при купании на надувном матрасе местного жителя ветром унесло от берега на расстояние более 150-200 м, матрас опрокинулся, и мужчина утонул.

Второй случай произошел в Есильском районе. Здесь молодой человек отдыхал в компании с друзьями.

— Река Есиль в некоторых местах все еще не вошла в русло, течение очень сильное. Он не рассчитал силы и утонул, — отметил Асхат Акильжанов.

Третий случай произошел в Целиноградском районе. Здесь на затопленном участке в 15 м от берега утонул 11-летний ребенок, который также не рассчитал свои силы.

— Основными причинами гибели людей на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра взрослых, недооценка собственных сил и неумение плавать, -добавил спикер.

Всего с начало купального сезона по республике зарегистрировано 43 факта гибели на воде, при этом погибли 24 ребенка.

Между тем, в регионе ведется работа по созданию безопасной инфраструктуры и условий для отдыха граждан.

— Все случаи в основном зарегистрированы в необорудованных местах для купания. В прошлом году наибольшее количество трагедий на воде было зарегистрировано в Целиноградском районе. Там сеть водных рек очень развита. Кроме того, там есть карьеры, которые заполнены водой. Порой приходится идти на крайние меры, пропахивать дорогу, чтобы к водоему не могли пройти люди. Такая практика уже есть в Целиноградском, Шортандинском, Коргалжынском районах. Подъездные пути к водоемам стараемся перекопать, чтобы население не добиралось к ним, однако окольными путями все равно к ним доходят, — отметил Асхат Акильжанов.

Спасатель обратился к жителям и гостям области быть более внимательными на воде и соблюдать элементарные правила, ведь от этого зависит жизнь.