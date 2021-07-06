Три человека утонули за три дня в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека утонули в Акмолинской области за три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели региона бьют тревогу: в регионе за три дня утонуло три человека.

Несчастные случаи произошли в Аршалынском районе на реке Есиль, где утонул 28-летний житель Нур-Султана, в Зерендинском районе на озере Зеренда, где утонул 31-летний местный житель, и в городе Кокшетау на Чаглинском водохранилище, где утонула 47-летняя жительница областного центра.

«Ежедневно более 300 спасателей, полицейских и волонтеров проводят профилактические мероприятия, предупреждая о мерах безопасности на воде. Однако отдыхающие игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим случаям», - отметили в ведомстве.

Спасатели региона обратились к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры безопасности на воде.