Три человека утонули за три дня в Акмолинской области
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели региона бьют тревогу: в регионе за три дня утонуло три человека.
Несчастные случаи произошли в Аршалынском районе на реке Есиль, где утонул 28-летний житель Нур-Султана, в Зерендинском районе на озере Зеренда, где утонул 31-летний местный житель, и в городе Кокшетау на Чаглинском водохранилище, где утонула 47-летняя жительница областного центра.
«Ежедневно более 300 спасателей, полицейских и волонтеров проводят профилактические мероприятия, предупреждая о мерах безопасности на воде. Однако отдыхающие игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим случаям», - отметили в ведомстве.
Спасатели региона обратились к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры безопасности на воде.