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    20:16, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Три человека утонули за три дня в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека утонули в Акмолинской области за три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели региона бьют тревогу: в регионе за три дня утонуло три человека.

    Несчастные случаи произошли в Аршалынском районе на реке Есиль, где утонул 28-летний житель Нур-Султана, в Зерендинском районе на озере Зеренда, где утонул 31-летний местный житель, и в городе Кокшетау на Чаглинском водохранилище, где утонула 47-летняя жительница областного центра.
    «Ежедневно более 300 спасателей, полицейских и волонтеров проводят профилактические мероприятия, предупреждая о мерах безопасности на воде. Однако отдыхающие игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим случаям», - отметили в ведомстве.
    Спасатели региона обратились к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры безопасности на воде.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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