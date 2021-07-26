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Три человека утонули за минувшую неделю в Акмолинской области

26 Июля 2021 22:10
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Три человека утонули за минувшую неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За минувшую неделю в Акмолинской области зарегистрировано три случая гибели людей на воде. Всего с начала купального сезона в регионе утонуло уже 20 человек, трое из которых несовершеннолетние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя руководителя ДЧС Акмолинской области Каната Доспаева, за истекшую неделю в регионе зарегистрировано три факта гибели людей на воде. Все они произошли в запрещённых и необорудованных местах.

Так, 20 июля на территории Аршалынского района вблизи села Жалтырколь на озере Жалтырколь при купании утонул 36-летний мужчина, а 23 июля на территории Ерейментауского района на реке Селета при купании утонул 38-летний мужчина.

«Эти факты гибели произошли в результате несоблюдения правил безопасности, то есть указанные лица заплывали далеко от берега, недооценив собственные силы не могли доплыть назад. А 25 июля в Бурабайском районе в селе Каражар на озере Чистое в результате несоблюдения правил безопасности при купании утонул 27-летний мужчина. По предварительной информации, причиной гибели послужило купание в нетрезвом состоянии. По всем фактам гибели людей на воде назначены судебно-медицинские экспертизы, результаты которых будут сообщены дополнительно», - отметил спикер на брифинге.

Всего за весь купальный сезон 2021 года на водоёмах области утонуло 20 человек, из которых трое несовершеннолетних.

Как добавил спикер, с 19 по 26 июля по Акмолинской области совместно с территориальными подразделениями департамента полиции проведено 359 рейдов и патрулирований, по результатам которых к административной ответственности привлечено 79 человек, в том числе 65 человек по ст. 440 КоАП («Распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения») и 14 человек по ст. 364 КоАП («Нарушение правил общего водопользования»).



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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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