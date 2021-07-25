Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в выходные дни утонули три человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Первый случай произошёл 24 июля.

В Павлодарском районе в селе Сычевка около 23:00 часов на реке Иртыш молодой человек, 2004 года, перевернулся на лодке. Поиски тела до сих пор ведутся.

25 июля в 13:00 часов в 20 км от города Экибастуза, на канале им. К. Сатпаева, очевидцем было извлечено из воды тело мальчика, 2015 года рождения, который утонул в запрещенном для купания месте.

В этот же день в Павлодарском районе, в трех км от города Павлодара утонул мужчина, 1999 года рождения, который купался в запрещенном месте. Силами оперативно-спасательного отряда проводятся поиски утонувшего.

Несмотря на постоянные профилактические мероприятия силами департамента, жители области продолжают пренебрегать предупреждения спасателей. Департамент по ЧС Павлодарской области убедительно просит не купаться в запрещённых местах и следить за несовершеннолетними детьми.



