+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области

25 Июля 2021 20:56
Поделиться:
Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в выходные дни утонули три человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Новости по теме
Тонущего 16-летнего юношу спасли военнослужащие в Семее
Густой дым от пожара напугал алматинцев Туристы застряли в воде в горах Джунгарского Алатау Супружескую пару спасли на Капшагае

Первый случай произошёл 24 июля.

В Павлодарском районе в селе Сычевка около 23:00 часов на реке Иртыш молодой человек, 2004 года, перевернулся на лодке. Поиски тела до сих пор ведутся.

25 июля в 13:00 часов в 20 км от города Экибастуза, на канале им. К. Сатпаева, очевидцем было извлечено из воды тело мальчика, 2015 года рождения, который утонул в запрещенном для купания месте.

В этот же день в Павлодарском районе, в трех км от города Павлодара утонул мужчина, 1999 года рождения, который купался в запрещенном месте. Силами оперативно-спасательного отряда проводятся поиски утонувшего.
Несмотря на постоянные профилактические мероприятия силами департамента, жители области продолжают пренебрегать предупреждения спасателей. Департамент по ЧС Павлодарской области убедительно просит не купаться в запрещённых местах и следить за несовершеннолетними детьми.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Происшествия   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Тонущего 16-летнего юношу спасли военнослужащие в Семее
Густой дым от пожара напугал алматинцев
Туристы застряли в воде в горах Джунгарского Алатау
Супружескую пару спасли на Капшагае
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
2 Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
3 Какие  метеоусловия будут в Казахстане 25 июля
4 ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья в Нур-Султане
5 28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане
Читайте также
Туристы застряли в воде в горах Джунгарского Алатау
Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив