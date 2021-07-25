Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в выходные дни утонули три человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Первый случай произошёл 24 июля.
В Павлодарском районе в селе Сычевка около 23:00 часов на реке Иртыш молодой человек, 2004 года, перевернулся на лодке. Поиски тела до сих пор ведутся.
25 июля в 13:00 часов в 20 км от города Экибастуза, на канале им. К. Сатпаева, очевидцем было извлечено из воды тело мальчика, 2015 года рождения, который утонул в запрещенном для купания месте.
В этот же день в Павлодарском районе, в трех км от города Павлодара утонул мужчина, 1999 года рождения, который купался в запрещенном месте. Силами оперативно-спасательного отряда проводятся поиски утонувшего.
Несмотря на постоянные профилактические мероприятия силами департамента, жители области продолжают пренебрегать предупреждения спасателей. Департамент по ЧС Павлодарской области убедительно просит не купаться в запрещённых местах и следить за несовершеннолетними детьми.
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