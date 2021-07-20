Три человека утонули в Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области печальная статистика купального сезона пополнилась новыми трагедиями. Все случаи произошли на необорудованных местах, где купаться нельзя и спасатели не дежурят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
17 июля в районе переправы Кызыл Ту Бухтарминского водохранилища утонул при купании в неустановленном месте мужчина 1981 г.р.
18 июля в районе Алтай, на диком пляже Бухтарминского водохранилища утонул 17-летний парень. В настоящее время сотрудниками оперативно-спасательного отряда проводятся поиски утонувшего. Поиски затруднены большим количеством водной растительности.
19 июля в с. Нижние Таинты утонул подросток 2006 г.р. в необорудованном для купания месте.
Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО обращается к жителям и гостям области – будьте предельно внимательными на отдыхе к себе и своим близким и соблюдайте правила поведения на воде:
- не купайтесь в необорудованных местах,
- не оставлять детей без присмотра
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
- опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте
- не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
- очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках, ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть.
- не купайтесь в одиночку и в темное время суток.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «112».
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