Три человека утонули еще до открытия купального сезона в водоемах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На водоемах столицы еще до открытия купального сезона погибли три человека. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга исполняющий обязанности начальника ДЧС города Нур-Султан Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В купальный сезон 2020 года в Нур-Султане погибли на водоемах пять человек. В этом году, до начала купального сезона, зарегистрированы трагические случаи на водоемах столицы. Погибли три человека, в том числе один ребенок. Первый случай произошел 18 мая. Мужчина купался в месте, где купание не разрешено, в состоянии алкогольного опьянения. Второй случай был 24 мая, при неустановленных обстоятельствах в реке Есиль утонул ребенок 2006 года рождения. 31 мая на озере Майбалык во время рыбной ловли утонул гражданин 1961 года рождения», – сказал Е. Байыров, отметив, что купальный сезон в столице начался 1 июня.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС напомнил, что в столице определены 23 места купания, из которых три являются разрешенными. Это центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор». В остальных местах купание запрещено.

По словам и.о. начальника ДЧС, меры безопасности на водоемах столицы усилены, особенно на выходные и праздничные дни. В частности, будет увеличиваться количество сотрудников, контролирующих соблюдение правил безопасности при купании в водоемах. Жителям и гостям столицы будут раздавать листовки с разъяснением правил безопасности. Департамент напоминает, что нельзя: купаться в запрещенных местах; в нетрезвом состоянии; оставлять детей на водоемах без присмотра; прыгать в воду с мостов и лодок; заплывать за запрещающие ограждения.