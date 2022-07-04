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    08:51, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Три человека стали жертвами стрельбы в Копенгагене

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере три человека погибли и еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене, сообщила датская полиция. Инцидент произошел в торговом центре Field's на юге города днем в воскресенье. В полиции не исключили версию теракта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    На кадрах с места событий видны люди, выбегающие из торгового центра, а также большое число полицейских. О точном времени, когда началась стрельба, не сообщается, однако известно, что звонок в полицию в связи с инцидентом поступил в 17:35 по местному времени.

    В полиции сообщили, что в связи со стрельбой арестован 22-летний мужчина, у которого была изъята винтовка и патроны к ней. Имени арестованного пока не называют, его лишь описывают как «этнического датчанина». В понедельник он предстанет перед судьей.

    «Сначала люди подумали, что это вор. А потом я вдруг услышала выстрелы и сразу бросилась за прилавок в магазине. Он просто стрелял по толпе, не в потолок и не в землю», - сообщила датскому телевидению свидетельница нападения Рикке Левандовски, сказав, что услышала стрельбу и спряталась за прилавком в одном из магазинов.

    «Мы услышали выстрел на другой стороне, два или три выстрела, а потом люди начали паниковать и побежали к выходам, - говорит еще одна свидетельница Лизбет. - Люди забегали в магазины. Мы спрятались сзади».

    Дороги вокруг торгового центра были перекрыты, движение общественного транспорта остановлено.

    В концертном зале Royal Arena, расположенном рядом с торговым центром, вечером планировался концерт британского певца Гарри Стайлза.

    «Моя команда и я молимся за всех, кто пострадал в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Я потрясен», - написал певец в соцсетях.

    Организатор шоу, компания Live Nation сначала сообщила, что концерт состоится, однако позднее мероприятие было отменено.

    Около 17 тыс. зрителей, собравшихся на концерт, были вынуждены покинуть площадку, полиция направила их в общественный транспорт, который продолжал работать.

    В связи с нападением соболезнования выразила датская королевская семья. Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик заявили о «глубочайших соболезнованих пострадавшим, их родственникам и всем, кого затронула эта трагедия». В связи с нападением был отменен королевский прием в связи с проведением в Дании первых трех этапов велогонки «Тур де Франс».

    Свои соболезнования также выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что страна пострадала от жестокого нападения и призвала граждан к единству.


    Фото: EPA
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