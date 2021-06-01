Три человека скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о заболеваемости пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

На 30 мая 2021 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода. Выздоровели 54 человека.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками COVID-19 – 55263, летальных случаев - 913, выздоровевших - 51373.