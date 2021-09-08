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    13:20, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три человека скончались от передозировки наркотиками в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на учете в наркологии состоят 573 человека, один из них несовершеннолетний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в регионе зарегистрировали три летальных случая от передозировки наркотиками. За незаконное хранение, реализацию, распространение, рекламу и пропаганду наркотических средств к уголовной ответственности привлекли 77 человек. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 286 кг наркотических средств, из них более 4 кг синтетических наркотиков.

    С началом учебного года сотрудники управления по противодействию наркопреступности активизировали работу в учебных заведениях. Со школьниками и студентами полицейские, волонтеры, представители общественных организаций проводят лекции по профилактике наркомании.

    «Студентам, приехавшим из других районов и областей, придется вести самостоятельную жизнь и приспосабливаться к новым условиям взрослой жизни. В этот момент очень важно дать официальную и правильную информацию о наркоситуации, предостеречь об ужесточенной уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, рассказать о тяжелых последствиях от употребления наркотиков», - отметила оперуполномоченный Зарина Попова.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками Общество Правоохранительные органы Молодежь
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