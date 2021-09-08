Три человека скончались от передозировки наркотиками в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на учете в наркологии состоят 573 человека, один из них несовершеннолетний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в регионе зарегистрировали три летальных случая от передозировки наркотиками. За незаконное хранение, реализацию, распространение, рекламу и пропаганду наркотических средств к уголовной ответственности привлекли 77 человек. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 286 кг наркотических средств, из них более 4 кг синтетических наркотиков.

С началом учебного года сотрудники управления по противодействию наркопреступности активизировали работу в учебных заведениях. Со школьниками и студентами полицейские, волонтеры, представители общественных организаций проводят лекции по профилактике наркомании.

«Студентам, приехавшим из других районов и областей, придется вести самостоятельную жизнь и приспосабливаться к новым условиям взрослой жизни. В этот момент очень важно дать официальную и правильную информацию о наркоситуации, предостеречь об ужесточенной уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, рассказать о тяжелых последствиях от употребления наркотиков», - отметила оперуполномоченный Зарина Попова.